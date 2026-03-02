Grand Theft Auto VI ID titoli aggiunti al database PlayStation, preordini attesi a breve

HQ

Finché Rockstar non rilascerà un nuovo trailer, o non ci fornirà qualche altra informazione ufficiale di cui godersi Grand Theft Auto VI, i fan affamati restano o a riguardare il secondo trailer più e più volte, oppure a setacciare internet in cerca di notizie e voci fresche. Ora, grazie al lavoro del dataminer PlayStation Game Size su X/Twitter, potremmo avere il primo segnale di preordini imminenti.

Come condiviso sui social media, PlayStation Game Size ha scoperto Grand Theft Auto VI ID titoli per il database PlayStation. Essere nel backend in questo modo indica che presto vedremo qualcosa del gioco. Probabilmente i preordini apriranno a novembre, quando Grand Theft Auto VI (si spera) uscirà.

Se i preordini saranno confermati, è probabile che vedremo anche il prezzo di Grand Theft Auto VI rivelato. Ci sono state molte speculazioni sul prezzo di questo gioco, poiché si ritiene che Rockstar possa essere il primo sviluppatore a chiedere 100 dollari per l'edizione standard del suo gioco. Tuttavia, non lo sapremo con certezza finché Rockstar non rivelerà il prezzo stesso, cosa che potrebbe avvenire presto.