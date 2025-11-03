Grand Theft Auto VI lo sviluppatore Rockstar licenzia tra i 30 e i 40 dipendenti

HQ

Rockstar e la società madre Take-Two Interactive sono state recentemente criticate per i licenziamenti di 30-40 dipendenti. Mentre il motivo ufficiale dei licenziamenti è stata una grave cattiva condotta, c'è la convinzione che i dipendenti degli uffici di Rockstar nel Regno Unito e in Canada siano stati licenziati a causa della sindacalizzazione.

"Rockstar ha appena compiuto uno degli atti più palesi e spietati di distruzione dei sindacati nella storia dell'industria dei giochi", ha dichiarato Alex Marshall, presidente dell'Independent Workers' Union of Great Britain (via Bloomberg). "Questo flagrante disprezzo per la legge e per la vita dei lavoratori che portano i loro miliardi è un insulto ai loro fan e all'industria globale".

Take-Two sostiene che i licenziamenti non sono dovuti ad altro motivo che a una grave cattiva condotta. A poco più di sei mesi dallGrand Theft Auto VI 'uscita (se riuscirà a raggiungere il lancio del 26 maggio 2026), Rockstar potrebbe temere un'altra fuga di notizie. O forse si è trattato di un licenziamento ingiusto dei dipendenti che cercavano di sindacalizzarsi. Poiché non siamo a conoscenza delle questioni che accadono internamente, non possiamo commentare con alcun livello di autorità oltre a ciò che è stato riportato.