Grand Theft Auto VI potrebbe dover essere censurata in Russia

Il gioco più caldo dell'anno, e forse del decennio, è ovviamente Grand Theft Auto VI, che uscirà a novembre. Il mondo intero lo aspetta con ansia e non vede l'ora di vedere come Rockstar spingerà ancora una volta i confini di ciò che un gioco può essere e offrire.

Ma... non tutti lo apprezzano, con i funzionari russi che rappresentano un gruppo particolarmente critico. TheGamer riporta che Mikhail Ivanov, vicepresidente del Consiglio Mondiale del Popolo Russo, ha ora dichiarato in un'intervista al sito favorevole al Cremlino News.ru che Rockstar potrebbe dover realizzare una versione speciale su misura per i russi:

"I creatori di GTA 6 stanno deliberatamente includendo contenuti distruttivi e volgari nei loro prodotti, cosa completamente inaccettabile per la salute morale della società. Questo include l'inclusione prevista di scene di spogliarello maschile nel gioco, che rappresenta una violazione diretta e cinica delle norme morali fondamentali e dei valori spirituali tradizionali.

Dobbiamo imporre rigide restrizioni legali alla distribuzione di tali giochi in Russia oppure richiedere agli editori di rilasciare versioni speciali per il nostro mercato, esentate da contenuti immorali."

Resta da vedere come Rockstar risponderà a questi evidenti principi spirituali russi molto fragili che potrebbero essere persi da un spogliarellista digitale maschio in Grand Theft Auto VI, e supponiamo che possa dover essere censurata più di così. La Florida - nota come Leonida nel gioco - è spesso abbastanza decadente, e supponiamo che possano esserci elementi molto più controversi di così.