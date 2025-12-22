Gamereactor

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI potrebbe evolversi in un MMO, secondo un veterano del genere

Rich Vogel ha sentito che il gioco includerà funzionalità e gameplay tipici degli MMORPG.

Se prendiamo il genere MMO per buone, è abbastanza facile sostenere che anche Grand Theft Auto V corrisponda a questo profilo. È un gioco online massivamente multiplayer, e si potrebbe persino sostenere che includa elementi RPG mentre costruisci il tuo personaggio, lo equipaggi con abiti più eleganti, armi e auto e amplii la tua tenuta con bei appartamenti e ville più grandi.

Tuttavia, Grand Theft Auto VI potrebbe portare la cosa ancora oltre. Rich Vogel, veterano degli MMO che ha lavorato su Ultima Online, Star Wars: The Old Republic, Halo Infinite, New World e altri, ha rivelato di aver sentito che il gioco avrà le tipiche funzionalità degli MMORPG al lancio.

"Se ciò che ho sentito sulle funzionalità e sul gameplay di GTA 6 è vero, potrebbe evolversi in un MMORPG, dato che molte delle sue funzionalità previste si trovano tipicamente negli MMORPG," ha detto a Wccftech in una recente intervista.

Vale la pena notare che Vogel non ha funzionato su Grand Theft Auto VI, e che quindi si tratta solo di informazioni di seconda mano o di una voce, in altre parole. Detto ciò, considerando che Rockstar ha sempre investito molti soldi e impegni nella sua modalità online fin dal lancio di Grand Theft Auto V, non ci aspetteremmo di meno dal sequel.

Grand Theft Auto VI

