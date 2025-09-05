Grand Theft Auto VI sarà il primo gioco "AAAAA" al mondo, afferma l'analista del settore

HQ

Skull & Bones potrebbe essere stato il nostro primo gioco AAAA, ma già il mondo dei giochi è pronto ad andare avanti e aggiungere una A in più a un gioco molto atteso, poiché sembra che Grand Theft Auto VI potrebbe andare ancora oltre.

In un'intervista con IGN, il CEO di Gamesight Adam Lieb e il co-fondatore di Devolver Digital Nigel Lowrie hanno concordato sul fatto che Grand Theft Auto VI sarebbe un colosso l'anno prossimo (se uscisse) poiché Hollow Knight: Silksong si è rivelato il colosso di quest'anno.

"Ci sono giochi AAA e poi ci sono giochi AAAA, e direi che Grand Theft Auto è potenzialmente il gioco AAAAA", ha detto Lowrie. "È semplicemente più grande di qualsiasi altra cosa, sia per la portata e la scala del gioco, sia per il tipo di impatto culturale che ha e l'attenzione che richiede".

"Direi che GTA nell'ultimo anno e mezzo ha fatto parte di quasi tutte le conversazioni sulle date di lancio che ho sentito", Ha aggiunto Lieb.

È chiaro che le persone stanno aspettando questo gioco e si aspettano che sia qualcosa di simile a quello che non abbiamo mai visto prima. Nessuna pressione per Rockstar, quindi, nell'attaccare l'atterraggio su questo potenziale all-timer.