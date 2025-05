Grand Theft Auto VI: Tutti i personaggi rivelati fino ad oggi

HQ

Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI è stato svelato pochi minuti fa dal nulla, dopo l'annuncio di qualche giorno fa che la sua uscita è stata posticipata al 26 maggio 2026. Si tratta di 2 minuti e 46 secondi di filmati di gameplay, in cui abbiamo potuto ammirare le animazioni, i dettagli e il realismo selvaggio promessi da un titolo che, non prendiamoci in giro, è destinato a essere il prossimo passo avanti e un riflesso dell'intero settore.

C'è molto, molto da svelare dal Trailer 2 in GTA 6, ma oltre alla sua presentazione, Rockstar ha condiviso molte informazioni parlando di coloro che vi recitano, sia come personaggio principale che come quei personaggi secondari (in linea di principio) che interagiscono sullo schermo, che raccoglie anche il sito Web del gioco.

Jason Duval

Jason è un veterano dell'esercito cresciuto per le strade di Vice City. Ha avuto un'infanzia e un'adolescenza travagliate e pensava che l'esercito lo avrebbe tirato fuori dai guai. Ora, vivendo nelle Keys e invischiato in affari di narcotraffico, la sua vita aveva bisogno di una svolta e di un nuovo obiettivo. E poi ha incontrato Lucia.

Lucía Caminos

Un combattente, in tutti i sensi. Lucia ha dovuto guadagnarsi ogni centesimo e ogni millisecondo di rispetto attraverso il carattere e la forza bruta, che l'hanno portata ad essere mandata nel penitenziario Leonida. Quando esce, le aspettano sfide più grandi e vuole affrontarle con decisioni intelligenti insieme a Jason. La fiducia sarà fondamentale, ma bisognerà vedere dove porterà.

Carl Hampton

L'amico di Jason e appassionato di teorie del complotto (quale? Tutti.) Carl si sente più sicuro a casa, spiando le comunicazioni della guardia costiera con qualche birra e qualche scheda privata aperta nel suo browser.

Boobie Ike

Una leggenda locale di Vice City. Nonostante le sue umili origini, Boobie è riuscito a creare un impero legittimo composto da immobili, uno strip club e uno studio di registrazione. Sono tutti sorrisi e bei momenti fino a quando gli affari non si mettono in mezzo. Allora... Meglio non essere d'intralcio. Boobie può sembrare che stia badando solo a se stesso, ma ciò che conta davvero per lui è la sua collaborazione con l'aspirante giovane magnate della musica Dre'Quan al timone di Only Raw Records.

Sacerdote Dre'Quan

Un rapper in ascesa. Dre'Quan ha iniziato a lavorare nel settore della vendita al dettaglio quando era un ragazzino, ma ha sempre voluto farsi un nome nell'industria musicale. Nonostante il suo aspetto, è più un imbroglione che un vero gangster. Dre'Quan lavora ancora nel club di Boobie, ma il suo momento è vicino.

Real Dimez

Il duo di influencer composto da Bae-Luxe e Roxy ha l'arguzia di trasformare le loro visite agli spacciatori di quartiere in denaro sonante con canzoni rap audaci e una presenza costante sui social media.

Raul Bautista

Raul è un esperto rapinatore di banche che è sempre alla ricerca di persone con coraggio, disposte a correre rischi per le ricompense più grandi. Continua a stringere il cappio sempre di più e non sa mai quando tirarsi indietro. Il doppio o niente potrebbe un giorno costargli troppo caro.

Brian Heder

Brian è un tipico spacciatore dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Commercia ancora fuori dal suo cantiere navale con la sua terza moglie, Lori, ed è stato nel business così a lungo che ora lascia che siano gli altri a fare il lavoro sporco. È uno dei pochi che ha sostenuto Jason nel momento del bisogno, prestandogli una casetta sulla spiaggia e qualche sterlina, a patto che lo aiuti con l'estorsione e si fermi per la sangria occasionale con Lori.