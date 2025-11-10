GTA non è solo un gioco, è "uno stile di vita", secondo il creatore di Saints Row

HQ

Ora che abbiamo ancora più di un anno da aspettare Grand Theft Auto VI, abbiamo ancora più tempo per le persone per parlare di quanto sarà grande il gioco. Chris Stockman, creatore e designer di Saints Row, crede che l'imminente ritorno a rubare auto e farle saltare in aria sarà il gioco più grande di sempre.

"Sarà la partita più importante, probabilmente di tutti i tempi, e dirò solo questo. L'unico modo per qualcuno di dargli davvero filo da torcere è se ha un enorme passo falso", spiega Stockman nel podcast FRVR. "Se esce ed è terribile, Dio non voglia l'industria, oh mio Dio, giusto? E' di nuovo E.T., ma peggio perché i bilanci. Sarà un disastro completo. Non mi aspetto che ciò accada ma, se lo farà, oh mio Signore".

Anche se non abbiamo visto una nuova versione di Grand Theft Auto da oltre un decennio, per Stockman il gioco è diventato "uno stile di vita" grazie al successo di Grand Theft Auto Online, creando un mega lancio per il seguito.

Ciò non significa che i concorrenti debbano rinunciare a creare esperienze simili a GTA. Stockman non vede alcun danno nel puntare allo slot #2. "L'industria è più grande di quanto non sia mai stata, nel senso che le persone hanno fame di giochi", ha detto. "Le persone hanno fame di nuove esperienze. Penso che sia del tutto possibile essere un numero due, non c'è niente di sbagliato nel cercare di essere un numero due se giochi bene le tue carte".