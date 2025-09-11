Gunnar Optiks sfoggia l'ultima collaborazione di gioco con i nuovi occhiali da sole Witcher

HQ

Gunnar Optiks sta diventando famosa per le sue collaborazioni di gioco. Con design basati su Fallout, Borderlands e altri, il marchio di abbigliamento oculare si sta ora trasferendo nel continente con i suoi nuovi occhiali da sole a tema Witcher.

Due design sono presenti in questa collaborazione, il White Wolf e il Ciri. Entrambe le paia hanno un prezzo fissato a $ 99 MSRP e vengono fornite con una custodia da collezione, un panno, una custodia da viaggio e una garanzia di dodici mesi. Il design White Wolf presenta una struttura in acciaio inossidabile, nichel spazzolato e pelle, con un aspetto robusto e l'emblema della scuola Wolf inciso sulla montatura stessa.

Il design di Ciri opta per montature più rotonde, con oro spazzolato e acciaio inossidabile avvolto in pelle. Ottieni una custodia, un panno e una custodia da collezione diversi con queste specifiche e noterai un design un po' più elegante ispirato alla spada Zirael di Ciri.

Che tu stia cercando mostri da uccidere o semplicemente desideri tenere i tuoi occhi al sicuro durante le maratone di gioco, la nuova gamma di Gunnar non può darti gli occhi da gatto di un witcher, ma può aiutarti a sentirti tale.

