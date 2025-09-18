Gunnar Optiks sfoggia un altro paio di occhiali da sole di Borderlands dedicati a Mad Moxxi

HQ

Gunnar Optiks ha collaborato ancora una volta con Borderlands per un altro paio di occhiali da sole. Questa volta, invece di design che si concentrano più ampiamente sulle ispirazioni del franchise, l'ultima coppia si ispira direttamente a Mad Moxxi.

Rinomata donna d'affari e pilastro del franchise di Borderlands, Moxxi è in circolazione sin dall'inizio dei giochi. Ha iniziato come hostess e annunciatrice dell'Underdome, ed è famosa e sinonimo di Borderlands quasi quanto Claptrap.

I suoi occhiali da sole hanno un design steampunk, completo di montatura rotonda, finitura color oro e protezioni laterali in rete. C'è un'incisione a cuore sull'obiettivo e ogni paio viene fornito con un panno personalizzato con un ritratto di Moxxi e una custodia ispirata a Borderlands.

