Guy Gardner di Nathan Filion apparirà nella serie Lanterns

Incontreremo per la prima volta gli eroi di DC Universe diGreen Lantern quest'estate, quando Superman uscirà nei cinema a luglio. In quel film, Nathan Filion apparirà nei panni di Guy Gardner, ma questa non sarà l'ultima volta che vedremo questa iterazione del personaggio.

Nella prossima serie TV, che vedrà Kyle Chandler nei panni di Hal Jordan e Aaron Pierce nei panni di John Stewart, altre due varianti diLanterns Green Lantern, possiamo aspettarci che anche il Gardner di Filion faccia la sua comparsa.

Secondo Variety, continuerà a riprendere il ruolo nella serie, ma resta da vedere quanto sarà cruciale e importante la sua posizione al suo interno, poiché stiamo ancora aspettando informazioni più approfondite sulla trama a causa del fatto che lo spettacolo è attualmente in produzione prima del suo probabile debutto nel 2026.