Half-Life 2 è ora un gioco per browser

Il Half-Life 2 di Valve è ora giocabile come gioco per browser, come riportato da Tweak Town. Puoi giocarlo qui.

La versione browser è stata sviluppata da Slqnt e 98006, e si dice che abbia richiesto tre mesi per essere sviluppata, ma offre il gioco completo con solo pochi problemi grafici. Tuttavia, è un'impresa impressionante far girare uno dei migliori giochi degli anni 2000 in un browser con tutto il gameplay come lo ricordi.

Il sito di Slqnt avvia il gioco in una finestra con controlli completi mouse e tastiera. A causa delle dimensioni del gioco, il caricamento iniziale può richiedere un po' di tempo a seconda della tua connessione.

La campagna di Half-Life 2 rimane una delle più influenti nella storia del gaming su PC e degli FPS. Offriva una campagna cinematografica ricca di azione, furtività, risoluzione di enigmi e gameplay innovativo. E non dimentichiamo l'uso della fisica e l'introduzione della Gravity Gun.