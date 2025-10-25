Halo: Campaign Evolved - fatto da esseri umani, potenziato dall'intelligenza artificiale?

HQ

Con l'annuncio ufficiale di ieri sera che Halo arriverà su Playstation, la santa trinità precedentemente esclusiva di Xbox ha ufficialmente superato il giardino recintato della piattaforma. Il che fa parte del piano da un po' di tempo. Con il capo di Xbox Sarah Bond che ci ha detto proprio l'altro giorno che i giochi esclusivi sono un ricordo del passato.

Con Halo: Campaign Evolved però, non solo stanno facendo il salto su Playstation, ma si stanno anche lasciando alle spalle il vecchio motore Slipspace. Al suo posto ruggisce l'Unreal Engine 5. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? Come molti di voi sanno, Microsoft sta battendo forte il tamburo da alcuni mesi a questa parte, e come sarà o in alcuni casi è già stato implementato, come parte del lavoro quotidiano in Microsoft, a tutti i livelli.

In unHalo: Campaign Evolved 'intervista con Rolling Stone, il produttore ha dato una risposta un po' contrastante. Perché anche se afferma che gli esseri umani hanno fatto la maggior parte del gioco, suggerisce anche che l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per colmare le lacune.

"Voglio essere molto chiaro... Le persone sono creative. Le persone creano giochi. L'intelligenza artificiale può migliorare i flussi di lavoro. Può fare cose per il gioco. Ma voglio essere molto specifico e chiaro sul fatto che le persone sono quelle che stanno creando il gioco, e c'è l'opportunità di migliorare un flusso di lavoro, o qualcosa del genere, lo esamineremo di nuovo. Dovrebbe davvero essere additivo alla creazione di un gioco"

Anche a Greg Hermann, direttore del gioco, è stato chiesto dell'uso dell'IA durante lo sviluppo e ha dichiarato:

"È uno strumento in una cassetta degli attrezzi. Potrei essere un po' fuori dal messaggio, ma alcuni di questi diventano molto impegnativi quando guardiamo a come l'intelligenza artificiale sta diventando integrata nei nostri strumenti. Usiamo Photoshop. C'è il riempimento generativo, per esempio. Le linee di confine possono diventare un po' sfocate. Devo dire, però, ancora una volta, per quanto riguarda il punto di Damon, che si tratta davvero di quella scintilla creativa che viene dalle persone e di migliorare i flussi di lavoro complessivi"

Alla fine, Rolling Stone ha anche ottenuto una dichiarazione più ufficiale da un rappresentante anonimo di Xbox, che ha dichiarato:

"Non c'è alcun obbligo di utilizzare l'IA generativa nello sviluppo dei nostri giochi, e questo include Halo: Campaign Evolved "

Quindi, in breve, nessuna vera risposta.

Pensi che l'intelligenza artificiale sia stata utilizzata durante lo sviluppo di Halo: Campaign Evolved ?