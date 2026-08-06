Halo Studios licenziò il personale dopo l'uscita di Halo: Campaign Evolved

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La scorsa settimana è stata storica per Master Chief e i suoi Mondi Anello, con l'uscita della campagna Halo Evolved. È il primo gioco della serie sviluppato con l'Unreal Engine, e anche il primo gioco della serie ad essere rilasciato su una console PlayStation. Inoltre, è ovviamente un tributo all'universo di Halo, che compirà 25 anni a novembre.

Le recensioni sono state costantemente positive e molti hanno notato che è un gioco davvero impressionante, confermando che l'avventura di Master Chief regge ancora. Tuttavia, sembra che l'entusiasmo di Halo Studios per il completamento del gioco possa essere in parte attenuato. Insider Gaming riporta che un numero sconosciuto di dipendenti è stato licenziato dopo la conclusione del gioco.

Questo include alcuni lavoratori a contratto assunti specificamente per il completamento di Halo: Campaign Evolved, e sebbene sia una procedura standard licenziarli, anche i dipendenti permanenti riferiscono di essere stati invitati a lasciare. Tra questi ci sono figure di spicco come Nick Treitman, produttore di Halo Studios, che ha scritto su LinkedIn:

"Dopo 6,5 anni a lavorare su Halo e a evitare altrettanti licenziamenti - finalmente mi ha raggiunto. Non ho altro che amore per Halo e per le persone dello studio, questa è una realtà difficile nell'industria videoludica in questo momento.

Sono aperto a nuovi ruoli come Producer/Project Manager che lavora da remoto o ibrido nell'area di Seattle.

Durante il mio mandato, ho avuto l'onore di supportare diversi team straordinari che spaziano dall'arte, al networking, alla localizzazione, alla narrazione, fino a essere Product Owner del pilastro multiplayer sociale di Halo Infinites."

Puoi leggere la nostra recensione di Halo: Campaign Evolved qui e, come sempre, speriamo che chi ne è interessato riceva il miglior supporto possibile per aiutarli a progredire nella loro carriera.