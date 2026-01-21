Halo Studios mira ad attirare sia vecchi che nuovi fan con Halo: Campaign Evolved

HQ

Sembra improbabile che vedremo Halo: Campaign Evolved durante il Xbox Developer Direct di domani (giovedì 18:00 GMT / 19:00 CET), dato che i titoli elencati sono Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation. A giudicare dagli anni precedenti, di solito si attengono al loro piano, anche se di solito hanno avuto una sorpresa sotto forma di qualcosa di nuovo.

In ogni caso, Halo: Campaign Evolved sarà comunque pubblicato quest'anno, ed è ragionevole supporre che l'annuncio della data di prima non sia troppo lontano. Dopotutto, abbiamo già visto molto gameplay.

In un'intervista con GamesRadar, il produttore esecutivo Damon Conn spiega l'obiettivo di questa nuova uscita di quello che probabilmente è il gioco Xbox più classico di tutti i tempi:

"Speriamo di portare con noi i veterani della serie che sono con noi negli ultimi 25 anni e farli giocare con una generazione completamente nuova. Ci sono persone che non sono mai state esposte a Halo. Forse sono sempre stati sui prodotti Sony, hanno cambiato console a un certo punto, o semplicemente non se ne sono accorti allora. Vogliamo riunire i giocatori."

Rendere più giocatori fan di Halo è anche una mossa intelligente, secondo il direttore creativo Max Szlagor, nonostante questo remake non includa il multiplayer oltre alla cooperativa:

"Halo si gioca meglio quando abbiamo una grande comunità sana. Vediamo questo come un modo per crescere, espandere e riconnettere la comunità Halo."

Naturalmente si riferisce al Master Chief che fa il suo debutto su PlayStation, e Conn dice di sentire il significato storico di questo:

"Vogliamo onorare l'eredità di Halo su PlayStation e stiamo aprendo la strada per espandere il nostro universo di Halo - è così che la vediamo. E non è una cosa da poco. Non lo facciamo e non lo prenderemo alla leggera. Sentiamo sicuramente il peso di tutto ciò."

Come detto, non aspettatevi di vedere Halo: Campaign Evolved domani (anche se c'è una possibilità), ma comunque non dovrebbe passare molto tempo prima di scoprire di più. Molti ipotizzano che il gioco verrà lanciato il 15 novembre di quest'anno, data in cui la serie Halo e Xbox festeggeranno il loro 25° anniversario. Ma questo significherebbe un'uscita appena quattro giorni prima di Grand Theft Auto VI, e non siamo sicuri che persino Master Chief possa vincere questa battaglia.