Here è esattamente quando puoi iniziare a giocare a Assassin's Creed: Black Bandiera risincronizzata

HQ

Luglio è in gran parte caratterizzato da due mega remake per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, con Halo: Campaign Evolved che arriva alla fine del mese, mentre Assassin's Creed: Black Flag Resynced debutta qualche settimana prima, dal 9 luglio.

Con Edward Kenway che tornerà già la prossima settimana, ti starai chiedendo quando potrai iniziare a giocare l'avventura refatta? In tal caso, Ubisoft ha ora condiviso gli orari e le informazioni esatte, con i dettagli del Regno Unito e dell'Europa occidentale raccolti di seguito.



PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store, Steam) orario di lancio: 15:00 BST/16:00 CEST del 9 luglio



Orario di lancio di GeForce Now: 15:00 BST/16:00 CEST del 9 luglio



Ora di lancio delle console (PS5, Xbox Series X/S): Mezzanotte ora locale (00:00 BST/00:00 CEST) il 9 luglio



Tutto questo mentre recentemente è stato persino confermato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced era stato certificato come Verified su Steam Deck, il che significa che il titolo dovrebbe funzionare bene sulla piattaforma al debutto.

Per saperne di più su Black Flag Resynced, abbiamo recentemente parlato con alcuni sviluppatori Ubisoft che lavorano sul lato tecnico del gioco per scoprire come abbiano costruito questo titolo basandosi su una versione evoluta del motore Shadow di Assassin's Creed.