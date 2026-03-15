Hideki Kamiya vuole una modalità non spaventosa nei giochi di Resident Evil

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Il leggendario sviluppatore di videogiochi Hideki Kamiya potrebbe avere cinquant'anni, ma non ha tempo per spaventarsi. Il creatore di Bayonetta, Devil May Cry e regista di Resident Evil 2 è noto per non essere un fan dei giochi horror, il che deve rendere il momento piuttosto triste quando uno viene accolto bene come Resident Evil Requiem.

Nel suo nuovo studio, Clovers, molti sviluppatori si stanno divertendo a giocare, il che ha spinto Kamiya a chiedere che i giochi abbiano una modalità non spaventosa per chi non vuole dormire con la luce accesa. In un video riportato da TheGamer, Kamiya dice: "Dico da una vita che dovrebbero creare una modalità non spaventosa."

Quando gli viene detto che questo vanificherebbe il concetto di un gioco di Resident Evil, Kamiya brontola dicendo "guarda, voglio solo godermi gli enigmi. I puzzle e il combattimento. Non ho bisogno delle cose spaventose."

Nonostante non gli piacessero le cose spaventose, Kamiya sembrava comunque piuttosto affascinato da Requiem. Ha commentato che Leon "non è più un pollo di primavera". Considerando che Kamiya ha supervisionato la prima apparizione di Leon in Resident Evil 2, è probabile che ci sia un momento di chiusura nel vederlo ora, sui cinquant'anni, ancora a combattere contro orde di zombie e creature strane.