Hidetaka Miyazaki spiega perché Bloodborne è il "riflesso più forte" del suo tipo di aroma

Ora che Hollow Knight: Silksong è stato rilasciato e si spera che GTA VI arrivi a fine anno, c'è solo un gioco che i giocatori desiderano a gran voce nelle chat in diretta di qualsiasi livestream, e questo riguarda Bloodborne.

Hidetaka Miyazaki, il regista di Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls e altri successi di FromSoftware, dice a Game Informer che il gioco rimane speciale per lui. "Bloodborne è un gioco speciale per me... Probabilmente è stato il ciclo di sviluppo più impegnativo che abbiamo avuto dal punto di vista dello studio," ha detto.

"Che si tratti della storia, della componente di world-building, o anche delle meccaniche di gioco e dei sistemi di gioco che sono in atto... Bloodborne è forse il riflesso più forte del mio stile di gioco che si possa sperimentare," continuò.

Tuttavia, non abbiamo notizie se torneremo mai per le strade di Yarnham. Almeno sembra che Miyazaki stia tornando a un'atmosfera molto simile in The Duskbloods, un gioco PvPvE che uscirà quest'anno in esclusiva per Nintendo Switch 2.