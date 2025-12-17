High Fructose (Accesso anticipato)

L'insalata di frutta è piacevole. È - in effetti - una delle mie insalate preferite, direi. Ma perché un'insalata solo di frutta funzioni, la frutta deve essere selezionata con cura, affettata fine e avere la giusta dose di acidità e dolcezza. Una buona macedonia di frutta è meravigliosa - ma High Fructose non è ancora quella insalata (ancora), serve ancora qualche turno in cucina prima di diventare un'insalata degna di un vero intenditore di frutta.

Insalata questo, insalata quell'altro - lasciamo perdere, perché non ha davvero nulla a che fare con il gioco. High Fructose è un roguelite basato sul movimento che gioca con il concetto del buon vecchio gioco Fruit Ninja. Qui giochiamo, letteralmente, come un ninja della frutta. Equipaggiata con una katana terribilmente (eh) affilata, Tsuyoi la volpe vola nell'aria con l'aiuto di doppi salti, salti sul muro e scatti al rallentatore. Tutto questo mentre fragole arrabbiate, banane serpenti, noci di cocco rotolanti e zucche volanti fanno del loro meglio per uccidere la volpe.

Nel frattempo, devi anche completare ricette, come la "Marmellata di fragole", che ti ricompensa con un po' di HP dopo aver ridotto tre nemici fragole in fango. Ci sono una miriade di ricette diverse con buff e ricompense differenti. È importante però ricordare di cambiare ricetta durante il round - altrimenti perderai il bonus, e non vuoi farlo.

Per quanto riguarda l'aspetto, High Fructose brilla assolutamente.

Concetto divertente, assolutamente. È colorato, si adatta bene e ha un bell'aspetto. Anche la musica va bene - anche se dopo un po' diventa un po' stancante e ripetitiva. High Fructose potrebbe sicuramente essere qualcosa - perché ha una spina dorsale, solida, che può superare la fase di Accesso Anticipato e fiorire in un albero che dà davvero frutto. Ma in questo momento sembra più quel melo che hai piantato la scorsa primavera che i cervi hanno masticato oltre ogni riconoscimento.

Annuncio pubblicitario:

I percorsi in High Fructose sono generati proceduralmente. È una buona idea, assolutamente, ma quando il gioco si affida così tanto a te per continuare a muoverti correndo sui muri, correndo lì e saltando due volte qui, fallisce un po'. I percorsi sembrano poco progettati, non solo perché non sono costruiti a mano, ma anche perché sono così verticali quando il 96% di tutti i nemici è a terra. Un gioco di questo tipo trarrebbe beneficio da una struttura e un design più chiari per quanto riguarda la disposizione dei campi, semplice e chiaro.

Un'altra cosa un po' triste è che la katana è l'unica arma che si può davvero controllare con piacere. Le altre armi che sblocchi sparano automaticamente - sia tramite un robot che ti segue sia montandole sul lato del tuo campo visivo. Sospetto che lo sviluppatore abbia dato un'occhiata a Vampire Hunters e a come gestisse una quantità sproporzionata di armi diverse contemporaneamente - ma qui non risulta affatto gratificante. Le altre armi sono solo qualcosa che c'è, ai margini, e non c'è nulla a cui devi pensare. Ci sono però molte armi divertenti, dai vecchi AK-47 alle pistole panda, ma avrei voluto che ti sentissi più coinvolto nel loro uso.

Se non stai lontano dai nemici, vedrai presto questa schermata.

Ho anche un piccolo problema con il livello di difficoltà di questo gioco. Sembra... strano. È difficile capire esattamente cosa non funzioni, ma sospetto che abbia a che fare con il numero di nemici che compaiono nei corsi successivi del gioco. Correre per terra e provare davvero a ucciderli manualmente è semplicemente dimenticabile - perché prima che tu possa dire "macedonia di frutta" sei circondato e subi danni da ogni lato. L'unica ricetta vincente è stare lontani, a distanza, e aspettare che le armi automatiche facciano il loro lavoro. Non è affatto divertente. Aggiungi il fatto che il terreno è spesso di lava, ed è abbastanza chiaro che il parkour ninja è l'unico modo per avere successo.

Annuncio pubblicitario:

Ora, dobbiamo sicuramente tenere a mente che questo è un titolo in Early Access, ma il gioco è un po' troppo privo di contenuti. C'è solo un personaggio giocabile e otto percorsi da completare. Ce ne saranno altri, ovviamente, ma al momento della stesura non posso consigliarla a causa di un sovraccarico di contenuti.

I vermi della banana non sono creature particolarmente piacevoli - anzi, anzi, è il contrario.

La storia si trova da qualche parte in questa gag piuttosto disordinata sulla frutta e coinvolge animali supereroi che affrontano frutti malvagi. Funziona, assolutamente, ma non vincerà alcun BAFTA per la miglior narrazione. Non ne è necessario, in nessun modo, ma gli elementi narrativi presenti nel gioco sembrano un riempimento forzato e preferirei che lo sforzo messo fosse stato dedicato a sviluppare un gameplay più godibile.

Detto ciò, senza contare che questo è un gioco ancora in fase di sviluppo. Allo stato attuale, non posso davvero consigliare High Fructose a nessuno. Ma dai allo sviluppatore, Chazak Games, qualche anno in più in laboratorio e penso che possano trasformare la cosa e trasformare High Fructose in qualcosa di davvero bello. Perché ha uno stile accattivante, un concetto divertente e un buon movimento che viene rovinato solo dal fatto che i percorsi non sono del tutto all'altezza. Potrebbe essere una cosa buona, certo, ma ora? Ha un po' troppi punti negativi, dove i già citati percorsi generati proceduralmente, il livello di difficoltà strano, la gestione goffa delle armi e i contenuti scarsi abbassano troppo l'impressione - purtroppo.