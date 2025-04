Home Alone 2 il regista vorrebbe poter tagliare il cameo di Donald Trump

Chris Columbus (no, non quello che ha "scoperto" l'America, quello che ha direttoHome Alone 2: Lost in New York) ha detto che vorrebbe poter tagliare il cameo di Donald Trump dal film. Se non lo sapete, Trump appare per un breve momento nel film di Natale, guidando il protagonista Kevin McAllister alla reception del suo hotel.

Considerando quanto Trump sia una figura divisiva al giorno d'oggi, alcuni non sono felici di vedere il suo volto apparire nel film. Parlando con il San Francisco Chronicle, Colombo ha definito il cameo una "maledizione", nonostante sia ancora popolare in alcune folle.

"Anni dopo, è diventata questa maledizione. È diventata una cosa che vorrei non ci fosse", ha detto. "Ha detto che l'ho pregato di essere nel film, ma non c'è niente in cui implorerei mai un non-attore di essere in un film. Ma eravamo disperati per ottenere il Plaza Hotel... Ma c'è. È diventato un albatro per me. Vorrei solo che fosse sparito".

Eppure,Home Alone 2: Lost in New York rimane un successo natalizio, e anche se il cameo di Trump potrebbe ora lasciare l'amaro in bocca ad alcuni spettatori, non rovinerà completamente lo splendore del sano classico di Colombo.

