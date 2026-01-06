Hugh Jackman interpreta Robin Hood nell'epopea storica in arrivo di A24

Il 2025 è stato un anno importante per la casa di produzione A24, ma chiaramente anche il 2026 sarà molto promettente. Lo diciamo mentre ora è arrivato il trailer dell'atteso The Death of Robin Hood, in cui vediamo Hugh Jackman nel ruolo principale del leggendario arciere inglese, tutto mentre affronta un compito arduo che potrebbe essere la salvezza per la sua vita fatta di omicidi e crimini.

Questo film dà una nuova prospettiva al leggendario mito, vedendo Robin Hood non come un eroe che ha derubato ai ricchi per aiutare i poveri, ma come un semplice predone e assassino, un criminale che viveva egoisticamente. Tuttavia, dopo un incontro fatale che lo ha lasciato sull'orlo della morte, il protagonista di Jackman viene curato da una misteriosa donna interpretata dalla sempre eccellente Jodie Comer, prima di ricevere presto l'incarico di proteggere una giovane ragazza che ha già subito molte delle più grandi miserie della vita.

Non è ancora stata menzionata una data esatta di anteprima per The Death of Robin Hood, ma sappiamo che è prevista per il 2026. Sappiamo anche che il film è stato scritto e diretto da Michael Sarnoski di Pig e A Quiet Place: Day One, con Bill Skarsgard tra i protagonisti in un ruolo importante ma poco chiaro.

Restate sintonizzati per altri tratti di questo film crudo e promettente, e non perdere il trailer qui sotto.