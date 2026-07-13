C'è qualcosa di senza tempo in un ottimo shoot 'em up. Hyperwired mira a catturare quella classica sensazione arcade gettando il giocatore direttamente nello spazio, dove sciami di nemici, proiettili e decisioni in frazioni di secondo sono al centro della scena. La missione è semplice: attraversare i livelli e sconfiggere gli avversari.

La tua astronave trascina dietro di sé un piccolo "jack" in mezzo al caos sullo schermo. L'obiettivo è sopravvivere e collegare il cavo a terminali sparsi per sbloccare il percorso verso il livello successivo. Tuttavia, Hyperwired si rifiuta di tenere la mano del giocatore, poiché l'azione inizia subito e ti richiede di capire da solo le meccaniche. Ad esempio, ci ho messo un bel po' a capire che le piccole navi sullo schermo possono essere raccolte per costruire una forza combattente al mio fianco. Un tipo di scoperta del genere è liberatorio in un'epoca in cui molti giochi spiegano ogni dettaglio con istruzioni lunghe e costanti finestre di aiuto pop-up.

Il gioco porta il concetto di "sentirsi Forzati" a un livello completamente nuovo.

Anche se il gioco richiede circa un'ora da inizio a fine, Hyperwired riesce a tenerti coinvolto. I livelli non sono presentati in ordine lineare ma sono casualmente distribuiti tra una partita e l'altra, rendendo ogni run unico. Gli ambienti variano molto più del previsto, il che impedisce al gioco di risultare monotono prima dei titoli di coda. I nemici sono composti da velivoli volanti, cannoni e qualche centopiedino alieno occasionale, e sebbene il numero di tipi di nemici sia limitato, l'avversario risulta comunque sorprendentemente vario.

Tra un livello e l'altro, selezioni i potenziamenti che influenzano il resto della partita, dove velocità più alta, missili più potenti e altri potenziamenti offrono un chiaro senso di progressione. Il sistema è semplice e aggiunge un tocco personale, con il giocatore che determina lo sviluppo della nave. Le scelte non sono enormi, ma combinate con i livelli selezionati casualmente, assicurano che nessuna partita sia mai uguale a lei. Nuove navi con caratteristiche uniche vengono sbloccate man mano che il gioco avanza, alcune sono più veloci mentre altre hanno più salute (HP). Hyperwired non eccelle con meccaniche di gioco di ruolo profonde, ma riesce a offrire abbastanza libertà da dare ai giocatori un senso di appartenenza sul proprio stile di gioco. Sono piccoli dettagli, ma fanno sentire il gioco più pensato di quanto la semplice presentazione suggerisca inizialmente.

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La delusione più grande è il paesaggio sonoro. Al quarto livello, ho iniziato a chiedermi se qualcuno avesse lasciato il resto della colonna sonora su un'altra stazione spaziale, perché in un genere dove ritmo veloce e rigiocabilità sono fondamentali, una gamma musicale più ampia avrebbe aumentato l'impressione generale, soprattutto durante l'introduzione della prima ora, dove la musica ripetitiva diventa mentalmente estenuante.

O dai il massimo, o scappi da tutto.

Anche l'arsenale sarebbe stato meglio con maggiore varietà. Tre indicatori chiave controllano l'intera esperienza di gioco: la barra della salute, la barra delle munizioni e la barra dell'energia. Salute e munizioni richiedono attenzione costante durante il combattimento, mentre l'indicatore di energia viene utilizzato principalmente per trainare le piccole navi raccolte. Il set base di abilità (inclusa la capacità di sganciare bombe devastanti e rallentare il tempo) sono strumenti graditi nella lotta attraverso i livelli. Sebbene i potenziamenti ottenuti completando i livelli rendano la nave più forte, il combattimento in sé non cambia molto meccanicamente e, col tempo, il gioco ha mostrato la maggior parte del suo arsenale, facendo sì che la progressione perda il suo fascino.

A volte manca anche la chiarezza visiva. Quando lo schermo è pieno di nemici, proiettili, esplosioni, potenziamenti e le tue navi di scorta, diventa difficile capire cosa stia succedendo. L'intensità è apprezzata, ma alcune sequenze diventano più caotiche che impegnative, e a tratti il gioco faticava a tenere il passo con tutto ciò che accadeva sullo schermo. Mi sono chiesto se avessi premuto il pulsante al rallentatore o se fosse solo lag.

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Allo stesso tempo, Hyperwired funziona incredibilmente bene grazie alle sue meccaniche di base. La combinazione di liberare i passi dai nemici, localizzare i terminali e scegliere come potenziare la nave dà al gioco una propria identità tra gli altri sparatutto. Non reinventa il genere; invece, Hyperwired mette un proprio marchio distintivo.

Il caos può colpire quando meno te lo aspetti in Hyperwired.

Hyperwired non raggiunge mai davvero le vette assolute del genere, ma si regge saldamente sulle proprie gambe. La breve durata di gioco impedisce che il concetto venga abusato e, sebbene il gioco non riscrive i libri di storia; Sa esattamente cosa vuole essere. Hyperwired non ci vuole più di un'ora per ricordarci perché questo genere è ancora impossibile da stancarsi.