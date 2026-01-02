I British Book Awards celebreranno i romanzi grafici nel 2026

HQ

Tra qualche mese, The Nibbies tornerà come The British Book Awards per il 2026 si terrà l'11 maggio 2026 al JW Marriott Grosvenor House di Londra. Perché stiamo tirando fuori questo argomento, vi chiederete? Perché per il 2026 e il futuro, la cerimonia di premiazione cercherà di mettere in luce e mettere in risalto alcuni dei migliori nuovi fumetti realizzati per adulti e lettori più giovani, con l'introduzione di una categoria Best Graphic Novel.

Come osservato da Bleeding Cool, questa nuova categoria cercherà di mettere in evidenza "uno dei settori più versatili e in più rapida crescita nell'editoria, che rappresenta sia un percorso verso i libri per i giovani lettori riluttanti sia che spinge i confini della narrativa come nessun altro genere."

Il premio sarà assegnato a un solo libro (con le candidature ancora aperte) e includerà sia libri per adulti che per bambini. Per quanto riguarda ciò di cui un libro avrà bisogno per essere un vincitore, ci viene detto che deve avere successo in una combinazione di tre elementi: "il genio creativo dello scrittore e/o dell'illustratore; una pubblicazione brillante; e un successo fantastico nelle vendite/classifiche, incluse vendite sostenute durante l'anno."

Tenendo questo a mente, c'è qualche romanzo grafico che pensi dovrebbe essere candidato al premio Best Graphic Novel al 2026 The Nibbies ?

