I cardinali entrano nel secondo giorno di votazioni nello storico conclave papale Non c'è un chiaro favorito mentre il più grande conclave del mondo riprende in Vaticano.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . I cardinali cattolici romani si sono riuniti di nuovo nella Cappella Sistina per il secondo giorno di votazioni per eleggere un nuovo papa, dopo un primo scrutinio inconcludente mercoledì. Con 133 elettori provenienti da 70 paesi, questo è il conclave più diversificato della storia, che riflette l'espansione globale della Chiesa. Si prevede che le votazioni si intensificheranno oggi, poiché nessun candidato ha ancora ottenuto la maggioranza dei due terzi richiesta. Città del Vaticano 13.03.2013 "il fumo nero dal camino indica che il Papa non è stato eletto" // Shutterstock