"I due Lara Croft hanno davvero parlato," dice Tomb Raider: Legacy of Atlantis star
Alix Wilton Regan ha confermato di aver già registrato come Lara prima ancora che Sophie Turner venisse annunciata per la serie Tomb Raider.
Tomb Raider Legacy of Atlantis (Collector's Edition)
In una grande promozione cross-media, mentre Amazon cerca di attirare l'attenzione sulla sua serie Tomb Raider, riceveremo anche due nuovi giochi di Tomb Raider. Legacy of Atlantis e Catalyst non vedranno Sophie Turner nel ruolo di Lara, l'attrice che interpreta Miss Croft nella serie live-action, ma invece avranno Alix Wilton Regan nel ruolo di Signorina.
In un'intervista con Variety, Regan conferma di aver parlato con Turner e che i due si conoscono già per aver vissuto a Londra. "Le due Lara Croft hanno effettivamente parlato. Sì, è così. Ci conosciamo socialmente da Londra, quindi è stato davvero divertente — stavo già registrando entrambi i miei Tomb Raiders prima che Sophie prendesse il suo lavoro. Ma è stata annunciata prima lei, così la guardavo negli occhi a una festa e pensavo: 'È semplicemente fantastico! Sono così felice per te!' " disse Regan.
"Nel 2025, quando sono stato annunciato ai Game Awards, ho chiesto agli dèi e alle dee della sede di Amazon se potevo parlarle, e hanno detto di sì, certo che puoi," Regan continuò. Ha poi spiegato che non aveva alcun consiglio per Turner su come affrontare il personaggio di Lara Croft, e che nessuna delle due aveva davvero parlato delle proprie interpretazioni.
"Non credo che sia né appropriato né giusto a questo punto. È così immersa nel suo percorso di creazione della sua Lara. Ma tra Sophie Turner e [la scrittrice] Phoebe Waller-Bridge, penso che tu sia in mani molto sicure. Non ho alcuna preoccupazione su questo programma TV. Sarà fantastico, perché qualsiasi cosa facciano quei due è davvero, davvero valida," ha detto Regan. Ha aggiunto che anche la sua Lara sarà unica, ed è qualcosa a cui ha pensato da molto tempo. Come protagonista non di uno, ma di due prossimi giochi, Regan voleva affermare la sua Lara come "radicata, forte e capace", con una "forte dose di carisma e fascino."
Potremo vedere come andrà quando Tomb Raider: Legacy of Atlantis uscirà il 12 febbraio 2027.