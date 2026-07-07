"I due Lara Croft hanno davvero parlato," dice Tomb Raider: Legacy of Atlantis star

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In una grande promozione cross-media, mentre Amazon cerca di attirare l'attenzione sulla sua serie Tomb Raider, riceveremo anche due nuovi giochi di Tomb Raider. Legacy of Atlantis e Catalyst non vedranno Sophie Turner nel ruolo di Lara, l'attrice che interpreta Miss Croft nella serie live-action, ma invece avranno Alix Wilton Regan nel ruolo di Signorina.

In un'intervista con Variety, Regan conferma di aver parlato con Turner e che i due si conoscono già per aver vissuto a Londra. "Le due Lara Croft hanno effettivamente parlato. Sì, è così. Ci conosciamo socialmente da Londra, quindi è stato davvero divertente — stavo già registrando entrambi i miei Tomb Raiders prima che Sophie prendesse il suo lavoro. Ma è stata annunciata prima lei, così la guardavo negli occhi a una festa e pensavo: 'È semplicemente fantastico! Sono così felice per te!' " disse Regan.

"Nel 2025, quando sono stato annunciato ai Game Awards, ho chiesto agli dèi e alle dee della sede di Amazon se potevo parlarle, e hanno detto di sì, certo che puoi," Regan continuò. Ha poi spiegato che non aveva alcun consiglio per Turner su come affrontare il personaggio di Lara Croft, e che nessuna delle due aveva davvero parlato delle proprie interpretazioni.

"Non credo che sia né appropriato né giusto a questo punto. È così immersa nel suo percorso di creazione della sua Lara. Ma tra Sophie Turner e [la scrittrice] Phoebe Waller-Bridge, penso che tu sia in mani molto sicure. Non ho alcuna preoccupazione su questo programma TV. Sarà fantastico, perché qualsiasi cosa facciano quei due è davvero, davvero valida," ha detto Regan. Ha aggiunto che anche la sua Lara sarà unica, ed è qualcosa a cui ha pensato da molto tempo. Come protagonista non di uno, ma di due prossimi giochi, Regan voleva affermare la sua Lara come "radicata, forte e capace", con una "forte dose di carisma e fascino."

Potremo vedere come andrà quando Tomb Raider: Legacy of Atlantis uscirà il 12 febbraio 2027.