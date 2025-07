I fan sono furiosi perché il ritardo Subnautica 2 minaccia il bonus degli sviluppatori

HQ

Quest'anno non ci sarà alcuna versione in accesso anticipato per Subnautica 2. Invece, Krafton - la casa madre di Unknown Worlds - ha deciso di posticipare il lancio al prossimo anno. In apparenza, potrebbe non sembrare un grosso problema, ma sotto le acque calme, la rabbia ribolle tra gli sviluppatori. Non solo i membri fondatori sono stati recentemente estromessi dalla leadership, ma questo ritardo distrugge anche le speranze di un bonus di 250 milioni di dollari per il personale.

Tale bonus era legato al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato da parte del team prima della fine di quest'anno. Con il ritardo, è quasi certo che questi obiettivi non saranno raggiunti, il che significa che è probabile che i quasi 100 dipendenti perdano completamente il pagamento. L'ex dirigenza afferma che il gioco era pronto per l'accesso anticipato, mentre Krafton insiste sul fatto che il ritardo è stato necessario per aggiungere più contenuti.

Krafton sostiene anche che il ritardo non aveva nulla a che fare con eventuali bonus contrattuali, ma i critici - compresi i fan e le fonti anonime - sospettano il contrario. Online, molti la definiscono "una mossa da stronzo di tutti i tempi" e i fan si stanno radunando con richieste che la squadra dovrebbe ancora ricevere il loro bonus di $ 250 milioni.

Cosa ne pensi? Il peggio delle imprese è il peggio?