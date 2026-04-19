I Fantastici Quattro e X-Men si uniscono questo settembre per salvare l'umanità dall'estinzione tramite mutazione

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Più avanti quest'anno, la Marvel presenterà un'altra nuova serie a fumetti, con una storia in cinque parti in cui X-Men e i Fantastici Quattro si uniscono nel tentativo di salvare l'umanità da una violenza mutata da una malattia pensata per trasformare persone comuni in mutanti.

La storia è conosciuta come DNX ed è in realtà un evento importante che dovrebbe seguire la saga in corso degli X-Men dello scrittore Jed MacKay, prima di avere ripercussioni profonde in tutto l'Universo Marvel.

Naturalmente, DNX è scritto da MacKay e presenta disegni di Federico Vicentini di Miles Morales: Spider-Man. La trama della storia è spiegata come segue:

"Gli X-Men e 3K. Ognuno guidato da un erede originale di Xavier, ognuno con la propria visione per il popolo mutante. Ognuno alle gole l'uno dell'altro. Ciclope e il Presidente hanno entrambi vissuto il futuro dell'Era dell'Rivelazione e sono tornati a casa con una missione rinnovata: gli X-Men per prevenire quel futuro. 3.000 dollari per possederlo. Mentre gli X-Men cercano i Fantastici Quattro per salvare uno dei loro, la Bestia Bianca inizia il suo piano per scatenare il Virus X in una grande area popolata!"

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La data di debutto di DNX è il 2 settembre e puoi vedere due copertine per il primo numero qui sotto, con l'opzione più grafica che è una copertina 'nascosta' che forse anticipa un destino nel caso in cui gli X-Men e i Fantastici Quattro fallissero nei loro sforzi.

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