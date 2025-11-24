I Fantastici Quattro rimangono bloccati su Il pianeta delle scimmie in un nuovo crossover a fumetti

HQ

The Fantastic Four non sono da meno quando si tratta di affrontare scimmie potenti e intelligenti, dato che negli anni si sono spesso imbattute in Red Ghost e i suoi super scimmie. Ma la prossima sfida per la Prima Famiglia di Marvel sarà di calibro e standard molto diversi, poiché in un evento crossover, i Fantastic Four si ritrovano bloccati su The Planet of the Apes.

Sì, è stato rivelato un nuovo fumetto crossover che vede Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm intrappolati in una terra abitata da scimmie intelligenti. In questa avventura inaspettata, possiamo aspettarci che il team incontri personaggi famosi come Cornelius, Zira, Ursus e Dr. Zaius (non c'è traccia di Caesar, dato che questa è un'epoca molto più recente di The Planet of the Apes e non il capitolo simile alla storia delle origini), tutto questo mentre si dirigono verso Ape City per quella che viene considerata una battle royale.

La sinossi dei fumetti riporta: "La Prima Famiglia Marvel si ritrova bloccata sul Pianeta delle Scimmie! Assistete alla storia mentre i Fantastici Quattro incrociano per la prima volta Cornelius, Zira, Ursus - e naturalmente il dottor Zaius! Ma non andranno da soli! Nemici familiari dell'Universo Marvel hanno puntato su Ape City, preparando il terreno per una battaglia reale che i fan non dimenticheranno presto!"

Il crossover a fumetti è scritto da Josh Trujillo di What If... Galactus? con illustrazioni di Andrea di Vito di Emma Frost: The White Queen. Sarà messa in vendita il 4 febbraio (F4, ah!) e potete vedere la copertina qui sotto.

