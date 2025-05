I giocatori sono tornati ad affollare nuovamente Star Wars: Battlefront II

HQ

Quando l'anno scorso la serie Fallout ha avuto il suo successo, abbiamo assistito a un enorme aumento del numero di giocatori per titoli come Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 76. Forse è lo stesso fenomeno che stiamo vedendo in questo momento in Star Wars: Battlefront II, dove il numero di giocatori simultanei (tramite SteamDB) è quadruplicato in un solo mese.

Un'ipotesi ragionevole è che l'enorme successo della serie TV "Andor" abbia reso le persone desiderose di giocare nell'amato universo di George Lucas, e poiché non c'è esattamente un surplus di nuove uscite multiplayer, Star Wars: Battlefront II del 2017 ha ricevuto una forte spinta.

Anche su console, Battlefront II sembra essere molto popolare e dopo essere stato completamente assente dalla lista dei 50 giochi più giocati per Xbox, ora è al 22° posto (appena dietro Overwatch 2).

Naturalmente, non sappiamo quanto durerà questo slancio, ma se volevate rimettervi in gioco, ora è il momento di farlo, perché è più facile di quanto non lo sia stato negli anni trovare persone con cui giocare.