Gli archeologi del gioco di Nightdive Studios hanno portato alla luce un altro classico e lo hanno rilasciato per le console moderne. I Have No Mouth, And I Must Scream è un'avventura punta e clicca del 1995 basata sull'omonimo racconto del 1967 dell'eminente scrittore di fantascienza Harlan Ellison, ma non preoccuparti: la storia sembra ancora fresca. Ciò è in parte dovuto alla premessa stranamente rilevante della guerra nucleare e delle IA in fuga, ma la ragione principale è la profondità psicologica e umana della storia, che pochi giochi negli ultimi 30 anni si sono avvicinati a eguagliare.

109 anni fa, l'umanità si è praticamente estinta in una guerra nucleare causata dai supercomputer della grande potenza che hanno deciso di recitare i loro giochi di guerra simulati nella vita reale. Uno dei computer, il folle AM, non aveva ancora finito di giocare e ha rapito cinque persone, che da allora ha tenuto in vita solo per tormentarle.

Il gioco si apre con i nostri cinque sfortunati protagonisti - Gorrister, Benny, Ellen, Nimrod e Ted - intrappolati nelle loro piccole gabbie, tormentati dal fuoco, dai raggi laser e dalle lame di rasoio. Per mescolare le cose, AM invia ciascuno di loro in un viaggio virtuale in cui si confrontano con i loro numerosi difetti, carenze e fallimenti del tempo prima che le bombe cadessero.

Se pensi che la premessa generale sia un po' troppo depressiva, aspetta. I singoli episodi affrontano argomenti come la malattia mentale, l'aggressione sessuale e la perdita di membri della famiglia. E questi sono solo alcuni degli argomenti più "leggeri" di altri episodi che trattano di crimini di guerra durante la guerra del Vietnam e delle atrocità naziste. È quanto di più tetro e orribile ci sia, ma nonostante ciò, le storie riescono comunque a fornire archi di redenzione soddisfacenti per la maggior parte dei personaggi, il che è una vera impresa.

La struttura episodica del gioco consente una grande varietà visiva. Il paranoico e manipolatore Ted viene mandato in un castello medievale pieno di trappole e tentazioni, mentre il depresso Gorrister atterra in un bar che sembra triste e abbandonato come la sua anima logora. Da molte illustrazioni di sfondo si può capire che il budget del gioco non era certo il più grande, ma le tele 640x480 leggermente imbrattate sono ancora atmosferiche, nonostante le limitazioni.

Come accennato, I Have No Mouth, And I Must Scream non è affatto sottile, e lo stesso vale per il sound design. Ma poiché l'intera premessa è così insolita ed estrema, questa non dovrebbe essere vista come una critica. I doppiatori recitano ogni battuta come se fosse l'ultima - piena di speranza, paura e dolore - mentre lo stesso Harlan Ellison è particolarmente ben calato nel ruolo del folle e malizioso supercomputer AM.

Anche l'inquietante colonna sonora del gioco del successivo premio Oscar John Ottman merita un elogio. Puoi ascoltarlo al di fuori del gameplay tramite un lettore musicale incluso nel menu, ma sfortunatamente è l'unico extra incluso nel gioco.

Mentre la buona narrazione, l'arte e la musica durano praticamente per sempre, non è sicuramente la stessa cosa per i videogiochi. Sfortunatamente, I Have No Mouth, And I Must Scream mostra la sua età per alcuni aspetti, ma prendiamo prima gli aspetti positivi.

Gli enigmi del gioco sono semplici e relativamente diretti. In effetti, solo uno dei capitoli contiene un po' della logica di MacGyver per cui i giochi punta e clicca dell'epoca erano così famigerati, e anche in questo caso non è mai troppo eccessiva. Il design del puzzle mostra anche un'interessante attenzione all'esecuzione di azioni simboliche. Potrai letteralmente lavare il sangue dalle tue mani e seppellire il passato per fare ammenda.

Ellison - che aveva pensieri molto bassi sui videogiochi e scriveva ostinatamente i suoi contributi al gioco su una macchina da scrivere - ha detto in un'intervista come voleva che il giocatore pensasse non solo a come andare avanti, ma anche al contenuto tematico. In questo lui e lo sviluppatore Cyberdreams ci sono riusciti, anche se forse un po' troppo bene. Il capitolo finale del gioco porta la logica simbolica agli estremi, trasformando oggetti fisici in concetti astratti come la compassione, il coraggio e il perdono, e anche se l'idea mi piace, l'esecuzione lascia molto a desiderare.

Essendo una riedizione di un gioco ormai vecchio di 30 anni, I Have No Mouth, And I Must Scream ha alcuni spigoli vivi. Il peggiore è senza dubbio la caccia ai pixel, poiché spesso devi setacciare lo schermo alla ricerca di oggetti essenziali che si perdono completamente nelle trame un po' sfocate. Posso capire perché Nightdive Studios non voleva toccare il codice sorgente. Ma un livello opzionale sulla parte superiore dello schermo che evidenziasse gli oggetti interattivi avrebbe fatto la differenza.

In effetti, il problema è probabilmente peggiore che mai in questa nuova versione per console, poiché non c'è supporto per il mouse. Invece, sposterai il cursore con la levetta analogica, mentre spesso dovrai fare piccole regolazioni con il D-pad (che fornisce un movimento più lento). Funziona, ma solo per poco, e spesso mi sembrava di cercare un ago in un pagliaio con un escavatore.

Sfortunatamente, ho anche riscontrato una serie di bug, come le battute vocali che avevano un effetto eco stridente e le animazioni glitch in cui i personaggi camminavano all'indietro. Il peggior trasgressore è stato il capitolo di Benny, in cui il personaggio sofferente si è semplicemente rifiutato di apparire sullo schermo ogni volta che ricaricavo il mio gioco salvato. Fortunatamente, è uno dei capitoli più brevi e alla fine sono riuscito a batterlo in una singola ambientazione.

Almeno l'interfaccia, che all'inizio non era fluida, è funzionale in quanto ogni azione, come spingere, dare, deglutire e utilizzare, è mappata su un pulsante sul controller. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi, ma finisce per funzionare meglio che fare clic sui verbi.

I Have No Mouth, And I Must Scream è un gradito ritorno all'età d'oro del punta e clicca, nonostante alcune carenze. Come i personaggi stessi, il gioco è imperfetto e devi passare attraverso un bel po' di agonia per arrivare alla fine del gioco. Ma allo stesso tempo, il gioco offre una storia davvero inquietante, andando in luoghi dove pochi altri giochi osano. Tuttavia, ti consiglierei di attenerti alla versione PC a meno che tu non abbia un disperato bisogno di un po' di tetro caccia ai pixel in movimento, o che tu voglia inseguire il Achievements /Trophies.