I medaglioni di The Witcher di Geralt e Ciri sono andati nello spazio

L'account ufficiale The Witcher per i giochi su Instagram ha condiviso oggi una storia leggermente diversa. Si scopre che l'astronauta polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski ha portato con sé i medaglioni di Ciri (dal The Witcher 4 ) e di Geralt (dalla trilogia originale) sulla Stazione Spaziale Internazionale.

CD Projekt Red sostiene che questo "riflette il posto di The Witcher nella cultura globale – e la nostra ambizione di dimostrare che anche il cielo non è il limite." Nel frattempo, i medaglioni non sono più là fuori nello spazio, poiché Uznański-Wiśniewski li ha riportati entrambi sulla Terra venerdì scorso e li ha consegnati a CD Projekt Red, che li ha nel loro quartier generale a Varsavia. Il capo dello studio Michał Nowakowski ha detto:

"Abbiamo fatto molta strada nel corso degli anni, ma vedere i nostri medaglioni di The Witcher raggiungere lo spazio è un'altra cosa. Questo è un grande onore, prima di tutto, e siamo grati alla nostra collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea per averlo reso possibile. È la prova che la creatività e l'ambizione polacche possono, letteralmente, raggiungere le stelle".

Anche Uznański-Wiśniewski ha avuto qualche parola da dire su questa storia un po' banale ma allo stesso tempo piuttosto interessante:

"Non importa dove mi sono addestrato per la mia missione, tutti quelli con cui ho parlato con un interesse per lo spazio, la fantascienza, il fantasy e così via conoscevano già la Polonia, grazie a The Witcher. Mentre i medaglioni del lupo e della lince si spostavano in orbita, ho visto più che simboli: ho visto l'immaginazione diventare reale. The Witcher ci ricorda che ogni frontiera, sia sulla Terra che oltre, inizia con il coraggio di sognare il futuro".

Questa è la prima volta che il medaglione definitivo di Ciri viene mostrato pubblicamente, ma non sappiamo quando la vedremo indossarlo in The Witcher 4 (che potrebbe anche non essere il titolo ufficiale), ma dovrebbe accadere non prima del 2027.