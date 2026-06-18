I mutanti affrontano l'organismo perfetto in Alien contro X-Men

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Abbiamo visto il terrificante Xenomorfo insinuarsi nell'universo Marvel in occasioni rare in passato, come in passato Alien vs. Avengers ha visto cosa succede quando i più potenti eroi della Terra dovettero affrontare l'organismo perfetto. Ora è arrivato il momento che i Figli dell'Atomo, i mutanti, si scontrino con la spaventosa specie cosmica.

Marvel ha annunciato Alien vs. X-Men, che è praticamente esattamente quello che si potrebbe pensare. La trama vede gli X-Men partire nello spazio alla ricerca di un uovo di Fenice, solo per poi scontrarsi frontalmente con gli Xenomorfi. Da qui, la domanda diventa chi sopravviverà quando metterà la specie suprema contro la forma più evoluta dell'umanità attuale.

La trama del crossover a fumetti viene spiegata così: "Gli X-Men sono andati a cercare un uovo di Fenice. Hanno trovato qualcos'altro. Gli X-Men tornano sulla Terra con un carico mortale e inizia una violenta battaglia tra mutanti e alieni. Un alleato inaspettato cambierà le sorti a favore degli X-Men? Qualcuno sopravviverà a questa esperienza? Inizia la prossima evoluzione dei mutanti più potenti della Marvel! Inoltre: una giovane Kitty Pryde affronta il suo incubo più grande quando viene braccata da due dei più grandi terrori della galassia: la Covata e gli Xenomorfi!"

Scritto da Kieron Gillen e con disegni di Geraldo Borges, Alien vs. X-Men è considerato una "saga", che offrirà anche una narrazione aggiuntiva sotto forma di una storia bonus in quattro parti del creatore degli X-Men, Chris Claremont. Il primo numero della serie a fumetti uscirà il 16 settembre e potete vedere la copertina, illustrata da Ryan Stegman, qui sotto.

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