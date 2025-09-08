I rapporti suggeriscono che Grand Theft Auto VI potrebbe slittare a ottobre

HQ

Come molti di voi ormai sanno, Rockstar ha fissato a maggio del prossimo anno la data di uscita dell'attesissimo Grand Theft Auto VI. Ma sempre più voci credibili all'interno dell'industria dei giochi stanno mettendo in dubbio questa tempistica, sostenendo che semplicemente non è realistica. Uno di questi è Tom Henderson di Insider Gaming, un noto insider con una solida esperienza quando si tratta di fughe di notizie e informazioni precoci.

Secondo Henderson, non c'è alcuna possibilità cheGrand Theft Auto VI sia pronto entro maggio. Invece, crede che una data successiva sia molto più probabile, con ottobre che è il candidato più forte. Jason Schreier di Bloomberg ha anche accennato in precedenza al fatto che i fan dovrebbero prepararsi a ulteriori ritardi, indicando l'enorme scala del gioco e l'attenzione ai dettagli, nonché il fatto che è già stato ritardato una volta in precedenza, come motivi per cui la storia potrebbe ripetersi.

Henderson lo ha detto senza mezzi termini:

"Ad essere onesti, non credo che uscirà a maggio. Per qualche motivo non riesco a vedere GTA 6 in uscita a maggio. Sai, tutti i brontolii e così via non sembrano suggerirlo. Per quanto mi riguarda, penso che stiamo guardando a ottobre".

Se questo si rivelerà vero, sarà ovviamente frustrante per i fan aspettare la prossima epopea di Rockstar. Tuttavia, lo sviluppatore è noto per rilasciare giochi solo quando sono pronti e, considerando il pedigree della serie, è lecito ritenere che sappiano cosa stanno facendo. Dopotutto, non è che manchino altri giochi a tenerci occupati durante l'attesa.

Pensi che Grand Theft Auto VI subirà un ulteriore ritardo?