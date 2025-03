I rifugiati Rohingya in Bangladesh affrontano una crisi incombente a causa della carenza di aiuti che minaccia la sopravvivenza

HQ

Le ultime notizie sul Bangladesh . La situazione umanitaria per i rifugiati Rohingya in Bangladesh sta diventando sempre più precaria, dopo che due agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per la potenziale carenza di aiuti.

L'UNHCR e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) hanno lanciato un appello congiunto pluriennale, sottolineando l'urgente necessità di 934,5 milioni di dollari per sostenere 1,48 milioni di persone, compresi i rifugiati e le comunità ospitanti.

Senza un sostegno continuo, i servizi chiave come l'assistenza alimentare, l'alloggio e il carburante per cucinare sono a rischio di tagli drastici, che potrebbero spingere i rifugiati vulnerabili in situazioni pericolose, compresi pericolosi viaggi in barca in cerca di sicurezza.