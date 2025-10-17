I Signori dei Caduti derisi per essere troppo sicuri di sé

HQ

Essere sicuri di sé è una cosa, ma vantarsi e fare affermazioni semi-stravaganti è un'altra. Qualcosa che gli sviluppatori di Lords of the Fallen sono riusciti a fare. Il che, ovviamente, ha causato qualche reazione da parte dei fan. Il team ha una storia precedente di essere piuttosto schietto, ma questa volta potrebbe aver esagerato un po' affermando di aver portato avanti il genere souls-like per anni.

In una dichiarazione su X, il team ha dichiarato:

"Due anni a portare la fiaccola per i soulslike. C'è solo un modo per festeggiare: un buon megabonk vecchio stile tutto nostro".

Questo non è andato bene con gli irriducibili del genere e molti hanno sottolineato che ci sono molti altri giochi là fuori che hanno altrettante pretese su quel titolo, principalmente Lies of P. Tuttavia, c'è motivo di festeggiare poiché Lords of the Fallen ha continuato a vendere bene. Per non parlare del seguito che verrà lanciato il prossimo anno.

Cosa ne pensa? Lords of the Fallen è attualmente la migliore rappresentazione del genere in circolazione?