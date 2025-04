Id Software spiega perché Doom: The Dark Ages manca il multiplayer

HQ

Quando Doom (2016) ha fatto il suo glorioso ritorno quell'anno, il suo successo è stato in gran parte dovuto alla campagna, non al multiplayer, che lasciava un po' a desiderare. Quando Doom Eternal è stato lanciato nel 2020, tuttavia, Id Software ha fatto un altro tentativo, cercando di offrire un'esperienza multiplayer che rispondesse al feedback dei fan. Purtroppo, ancora una volta, l'accoglienza è stata tiepida nella migliore delle ipotesi.

È proprio per questi motivi che Id Software ha deciso di saltare completamente il multiplayer in Doom: The Dark Ages. Come ha recentemente spiegato il direttore creativo Hugo Martin in un'intervista con GamesRadar:

"La decisione di rinunciare a una modalità multiplayer è stata presa fin dall'inizio dello sviluppo del gioco e abbiamo preso la decisione fin dall'inizio di concentrare tutte le nostre energie sul tentativo di realizzare la migliore campagna possibile".

Un'altra ragione, tuttavia, era che Hugo e il suo team erano irremovibili nel non creare un gioco live service, qualcosa che ha sottolineato essere spesso necessario per mantenere vivo il multiplayer oggi:

"Non puoi semplicemente fare un po' di multiplayer. Le modalità multiplayer tendono a prosperare al giorno d'oggi sotto il modello live-service, che è una direzione che il team desiderava evitare".

L'attesa è quasi finita ora, poiché Doom: The Dark Ages verrà lanciato il 15 maggio e sì, sarà incluso con Game Pass fin dal primo giorno.