Il CEO di CD Projekt Red non è sicuro che l'azienda abbia ancora attraversato il suo "arco di riscatto completo"

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CD Projekt Red potrebbe essere uno degli sviluppatori più amati in circolazione, ma al lancio di Cyberpunk 2077 sembrava che tutta la buona volontà generata da The Witcher 3: Wild Hunt sarebbe stata buttata via, dato che la nostra prima incursione in Night City era un disastro pieno di bug.

Molti fan direbbero che CD Projekt Red ha ora redento Cyberpunk 2077, anche se il tecnico Michał Nowakowski sa che per alcuni giocatori è difficile superare quella perdita iniziale di fiducia. "Non sono convinto al cento per cento che abbiamo attraversato l'arco della redenzione completo. Sono convinto che abbiamo perso la fiducia di alcune persone per sempre, ed è una cosa giusta. Ma spero davvero che riusciremo a tornare - se non con The Witcher 4, allora con qualunque cosa venga dopo," ha detto a Edge (tramite GamesRadar).

Dove CD Projekt Red ha dovuto dimostrare che Cyberpunk 2077 era un gioco fenomenale dopo l'uscita, è probabile che Nowakowski voglia The Witcher 4 ricevere un'accoglienza forte come quella del suo predecessore al lancio. I fan quindi non aspetteranno che il gioco venga sistemato e potranno immergersi nelle loro ultime avventure di caccia ai mostri non appena saranno disponibili. CD Projekt Red ha lavorato molto per cercare di evitare che una situazione Cyberpunk si ripetesse, ma dovremo vedere se ne pagherà quando vedremo The Witcher 4 per intero.