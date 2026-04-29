Il CEO di Take-Two rimane vago sui prezzi di Grand Theft Auto VI

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C'è molta eccitazione per Grand Theft Auto VI, per usare un eufemismo. Se questo gioco raggiungesse la data di uscita del 19 novembre, potrebbe essere il lancio più grande che abbiamo mai visto e probabilmente vedremo mai. Tuttavia, c'è solo una cosa che infastidisce in fondo alla mente delle persone: il prezzo. Da un po' circolano voci su un costo di 100 dollari di GTA VI, eppure il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, è rimasto piuttosto vago quando gli è stato chiesto di parlarne.

Parlando a iicon, una conferenza per dirigenti di videogiochi organizzata dagli organizzatori dell'E3, Zelnick ha detto quanto segue riguardo al prezzo di GTA VI (grazie, IGN): "I consumatori pagano per il valore che offri loro, e il nostro compito è chiedere molto, molto, molto meno del valore erogato. Come ti senti riguardo a qualcosa che compri è l'intersezione tra la cosa stessa e ciò per cui paghi. I consumatori devono sentire che l'oggetto stesso è straordinario e che il prezzo che è stato loro addebitato è stato giusto per quello che hanno ricevuto."

Zelnick ha aggiunto che i prezzi dei giochi sono diventati più economici nel corso degli anni, se si guarda all'inflazione in aumento. Tuttavia, quando i giocatori vedono i loro titoli preferiti costare 70 o addirittura 80 dollari, questo lascia comunque un sapore amaro in bocca. Le ambizioni per Grand Theft Auto VI sono comunque alte, indipendentemente dal prezzo.

"Quello a cui pensiamo è a realizzare il più spettacolare intrattenimento della storia sulla Terra - ed è una sfida piuttosto ardua. Se lo facciamo, e se siamo al servizio dei nostri clienti, allora il potenziale si risolverà da solo," ha detto Zelnick.

Ha anche raddoppiato la decisione di iniziare presto il marketing, il che significa che probabilmente vedremo un prezzo quando inizierà tutto questo. Va bene mostrare un gameplay vero e proprio o un nuovo trailer, ma i fan vogliono sapere se è necessario iniziare a risparmiare soldi prima dell'uscita di novembre.