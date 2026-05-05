Il CEO di Take-Two spiega perché Grand Theft Auto VI non arriverà su PC al lancio

HQ

Grand Theft Auto VI (si spera) uscirà alla fine di quest'anno, ma i giocatori PC dovranno aspettare ancora un po' prima di scendere per le strade di Vice City, dato che il gioco uscirà in una data non rivelata e successiva. Considerando quanto il mercato del gaming sia il PC al giorno d'oggi, è un po' sorprendente non vedere il gioco arrivare su PC al lancio. Tuttavia, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha una spiegazione.

Parlando con Bloomberg, Zelnick ha spiegato che quando ha iniziato nell'industria dei videogiochi, il PC ne era una parte molto più piccola. "Ora, per quanto riguarda un grande titolo, PC può rappresentare il 45, 50% delle vendite," ha detto.

Quando gli è stato chiesto perché Rockstar stia di nuovo evitando il PC, proprio come ha fatto con GTA V e Red Dead Redemption 2, Zelnick ha continuato: "Rockstar inizia sempre su console perché penso che, per un rilascio del genere, si giudica servendo il nucleo. Tipo servire davvero il consumatore principale. Se il tuo consumatore principale non c'è, se non viene servito prima e al meglio, in un certo senso non colpisci gli altri consumatori."

Ha anche confermato che ciò non è dovuto all'accordo di marketing stipulato tra Sony e Take-Two per Grand Theft Auto VI. In passato, lanciare su PC successivamente ha funzionato bene per Rockstar, ma potrebbe significare che le vendite iniziali non siano così bombastiche come potrebbero essere. Lo sapremo solo a novembre.