Il co-creatore di Halo parla di come gli elicotteri Apache e i carri armati M1 Abrams abrussero ispirato il design di Master Chief

Oggi, Master Chief è uno dei personaggi più iconici di tutto il mondo videoludico, poiché il protagonista centrale della serie Halo è rimasto impresso nella memoria di innumerevoli fan. Basta vedere il colore dell'armatura verde olivastra, la visiera dorata distintiva o la forma dell'elmo e saprai chi è questo personaggio. Ma come ha fatto il co-creatore di Halo, Marcus Lehto, a scolpire un'icona del genere?

Parlando con la sua ex università come parte della loro rivista Kent State, Lehto ha parlato dell'ispirazione dietro Master Chief e di come il personaggio abbia attraversato diverse iterazioni di design prima di scegliere quella che tutti conosciamo e amiamo.

"La creazione del Master Chief è qualcosa che ho provato a provare in tanti per trovare l'aspetto giusto, la giusta atmosfera, la giusta statura per un personaggio del genere. Abbiamo provato molte cose."

Lehto ha osservato che alcuni dei suoi punti chiave di ispirazione provenivano dagli elicotteri Apache, dai carri armati M1 Abrams e persino dai caschi BMX, e che alcuni dei suoi primi design fossero troppo sottili e alla moda, portandolo a ridisegnare il personaggio nove volte.

"Ci è voluto un'eternità, ma non avevo intenzione di fermarmi perché avevo imparato dal programma qui che non si ferma quando si è solo alla prima iterazione."

Vedi queste ispirazioni quando guardi Master Chief ?