Il co-creatore di Miles Morales afferma di non ricevere royalties da film, giochi o merchandising

HQ

Miles Morales potrebbe essere uno dei personaggi dei fumetti più famosi oggi, ma è una creazione piuttosto recente, debuttando per la prima volta nel 2011. È stato creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, e anche se si potrebbe pensare che questa creazione li renderebbe nomi noti con portafogli gonfi, sembra che almeno Pichelli non abbia visto molti soldi dal merchandising, dai film e dai giochi che usano la sua creazione.

Parlando con SiteJamesons su CCXP 25, Pichelli ha detto che non riceve quote da tutti i progetti che utilizzano Miles Morales, come i film dello Spider-Verse e i videogiochi Insomniac. "Non capisco niente. E questa è la parte più triste della mia vita," ha detto.

Considerando che oggi è stata co-creatrice di uno dei nomi più importanti della Marvel, si sarebbe sperato che Pichelli potesse trarre qualcosa di più dalla sua creazione. Nel corso degli anni ci sono state diverse interpretazioni di Miles Morales, ma nessuna di esse sarebbe esistita senza il contributo di Pichelli.