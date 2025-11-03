Il co-fondatore di Rockstar afferma che Red Dead Redemption non dovrebbe continuare

HQ

Il co-fondatore di Rockstar, Dan Houser, crede che Red Dead Redemption 2 sia il gioco più grande su cui ha lavorato. Un prequel che in qualche modo ha fatto amare ai fan un nuovo protagonista più di quello che già conoscevano, è considerato un picco di narrazione da molti giocatori per il medium, e Houser pensa che dovrebbe essere meglio lasciarlo stare.

"Ognuno dei giochi [di Grand Theft Auto] era una sorta di storia a sé stante", Ha detto Houser in una lunga intervista al podcast di Lex Friedman. "Penso che probabilmente sarebbe, in un certo senso, più triste se qualcuno continuasse su Red Dead, perché è stato un arco narrativo coeso di due partite. Potrebbe essere più triste sentire qualcuno che lavora su questo. Ma ancora una volta, probabilmente accadrà anche questo. Non possiedo l'IP. Faceva parte dell'accordo: è un privilegio lavorare su delle cose, ma non è necessariamente il proprietario".

In questo momento, Rockstar ha il suo colosso con cui fare i conti nella consegna di Grand Theft Auto VI. Le ultime uscite dello studio hanno riguardato GTA o Red Dead, quindi forse questa tendenza continuerà dopo che avremo Grand Theft Auto VI, ogni volta che uscirà.

È difficile non capire il punto di vista di Houser, però, perché se pensiamo a dove potrebbe arrivare un potenziale Red Dead Redemption 3, è difficile vederlo eguagliare il potenziale degli ultimi due giochi. La storia di Jack Marston potrebbe essere interessante, ma potrebbe sembrare di camminare sull'acqua, e andare più a fondo nel passato della banda potrebbe non darci abbastanza nuovo materiale.

Dove vedresti la storia di Red Dead Redemption 3?