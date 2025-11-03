Il co-fondatore di Rockstar rivela quale personaggio di Grand Theft Auto gli piace di più

HQ

Una delle persone più importanti dietro i moderni giochi di Grand Theft Auto è Dan Houser , che ha scritto praticamente tutti i giochi della serie (così come entrambi i giochi Red Dead Redemption ) ed è stato anche produttore di oltre la metà di essi. Comprese le espansioni.

Ma nel 2020 ha lasciato Rockstar per tentare la fortuna da solo. Ora appare nel podcast Lex Clips, dove rivela quali personaggi considera i migliori della serie. Sebbene Rockstar sia stata elogiata innumerevoli volte per le sue interpretazioni fenomenali dei personaggi, ce n'è una che gli fa battere il cuore un po' più velocemente. Ecco i tre che gli piacciono di più:



Niko Bellic - Grand Theft Auto IV

Carl "CJ" Johnson - Grand Theft Auto: San Andreas

Michael De Santa - Grand Theft Auto V



Se è il creatore stesso a scegliere, Niko è il personaggio più forte della serie, e non possiamo fare a meno di dire che è facile capire il perché, considerando quanto fosse diverso, privo di cliché e ben scritto.

Sei d'accordo con Houser o c'è qualcun altro che ti piace di più?