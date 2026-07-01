Il co-lead designer di Baldur's Gate II ha già rifiutato la realizzazione di Baldur's Gate 4

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James Ohlen, ex lead del nuovo RPG di fantascienza Exodus e capo dello studio Archetype Entertainment, ha molta esperienza nella realizzazione di ottimi videogiochi. Era uno dei lead designer di Baldur's Gate II, quindi Hasbro - il proprietario di Archetype - pensava che lui e il suo team sarebbero stati perfetti per il prossimo Baldur's Gate 4.

Ohlen, come ha detto a PC Gamer, aveva idee diverse. "Il giorno in cui [Chris Cox, CEO di Hasbro] ha capito che non l'avrebbero fatto, mi ha chiamato. 'Ehi James, che ne pensi di fare Baldur's Gate 4?' E io ho pensato, 'Non fallirei, e ecco perché fallirei,'" ha detto.

"Non vorrei competere contro quello. Fare Exodus è già abbastanza difficile, ma dover competere contro Baldur's Gate 3? Sarebbe follia," continuò Ohlen, spiegando che Larian aveva davvero un fulmine in bottiglia per Baldur's Gate III, non solo perché era atterrato al momento perfetto, ma perché faceva grande uso del motore di Larian, sviluppato in più iterazioni per permettere il livello di libertà che vedevamo in Baldur's Gate III. "Swen sarà sempre il maestro nel costruire queste cose. È davvero difficile toglierlo da quel trono, proprio per tutto quello che riguarda gli strumenti, la conoscenza istituzionale, il team," ha detto Ohlen.

Quindi, se Archetype Entertainment avesse detto no al lavoro, e gli avesse chiesto circa due anni fa, chi pensa Ohlen sarebbe perfetto per esso? Secondo lui, dovrebbe essere qualcuno che è fresco e pensa di poter fare tutto in modo diverso e migliore rispetto ai concorrenti. "Ero io a Baldur's Gate. Io ho pensato: 'Tutti gli altri fanno schifo e spaccheremo.' Eravamo noi contro tutti gli altri studi di giochi, li supereremo. E siccome nessuno di noi aveva mai creato giochi prima, eravamo tutti tipo: 'Faremo tutto diversamente.' E a volte ne hai bisogno."