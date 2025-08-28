Il compositore di Deux Ex: Mankind Divided rilascia un sacco di nuova musica che non è mai stata utilizzata per il gioco

HQ

Anche se non è chiaro se avremo mai un nuovo capitoloDeus Ex della serie, ci sono ancora molti appassionati del franchise di giochi e che spesso cercano di darci un'idea di ciò che è stato necessario per realizzare i progetti.

L'ultima novità su questo fronte proviene dal compositore Sascha Dikiciyan, che ha ora pubblicato un sacco di nuova musica che originariamente aveva realizzato per il gioco e i suoi DLC, ma che alla fine non è mai stata utilizzata.

Tutto questo fa parte di un nuovo album sulla pagina Bandcamp del compositore (grazie, VGC), che si chiama Fragment of the Machine (Data Archive Vol. 1). Contiene 10 tracce da Deus Ex: Mankind Divided, tra cui musica creata per filmati, trailer, club in-game, bozze, idee e persino demo.

Parlando del motivo per cui Dikiciyan, che si fa chiamare Sonic Mayhem, ha deciso di pubblicare queste tracce ora, spiega: "Con questa raccolta, hai accesso diretto (in un certo senso) al mio disco rigido audio. Questi file audio provengono direttamente dal mio disco originale, completi dei nomi autentici degli arrangiamenti che ho dato loro all'epoca. Alcuni non sono mixati, non masterizzati e persino incompiuti. Un certo numero di queste tracce sono variazioni alternative o prime versioni beta che non sono mai state inserite nel gioco finale. Dopo aver visto quante persone si connettono ancora con quell'universo, ho voluto condividerle come regalo alla comunità prima dell'uscita di Metal Eden".

A proposito di Metal Eden, Dikiciyan è legato al prossimo progetto anche come compositore, con il gioco che verrà lanciato già il 2 settembre.