Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
lifestyle
Hades II

Il concerto The Hades: Ballads of the Underworld arriverà nel Regno Unito a giugno

La Royal Festival Hall di Londra ospiterà l'evento.

HQ

I concerti di videogiochi non sono affatto rari al giorno d'oggi, quindi sentire che uno sta facendo il suo debutto nel Regno Unito non è esattamente uno shock.

Dopo aver precedentemente annunciato il suo tour negli Stati Uniti, è stato confermato che il concerto Hades: Ballads of the Underworld farà il suo arrivo in Europa arrivando al Royal Festival Hall di Londra il 27 giugno 2026.Lo spettacolo vedrà la musica di Hades e Hades II eseguite dal vivo sotto la direzione di Austin Wintory, e con apparizioni speciali di Darren Korb e Ashley Barrett.

Ci viene detto nella descrizione dello show: "Ballads of the Underworld è un viaggio musicale che punterà i riflettori sui capolavori vocali delle colonne sonore dei titoli di successo di Supergiant Games, Hades e Hades II. La musica di due rogue-like simili a divinità: lamenti pieni di sentimento, inni e seducenti canti di sirene che hanno accompagnato Zagreus e Melinoë nelle loro pericolose spedizioni, più e più volte.

I biglietti per lo spettacolo sono ora disponibili sul sito gamemusic.net, con ogni biglietto che ti costa £ 57.

Annuncio pubblicitario:
Hades II

Testi correlati

0
Hades II Score

Hades II

RECENSIONE. Scritto da Alex Hopley

Il primo sequel di Supergiant ha raggiunto la sua versione 1.0, ma come può eguagliare uno dei migliori roguelike mai realizzati?



Caricamento del prossimo contenuto