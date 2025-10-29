Il concerto The Hades: Ballads of the Underworld arriverà nel Regno Unito a giugno

HQ

I concerti di videogiochi non sono affatto rari al giorno d'oggi, quindi sentire che uno sta facendo il suo debutto nel Regno Unito non è esattamente uno shock.

Dopo aver precedentemente annunciato il suo tour negli Stati Uniti, è stato confermato che il concerto Hades: Ballads of the Underworld farà il suo arrivo in Europa arrivando al Royal Festival Hall di Londra il 27 giugno 2026.Lo spettacolo vedrà la musica di Hades e Hades II eseguite dal vivo sotto la direzione di Austin Wintory, e con apparizioni speciali di Darren Korb e Ashley Barrett.

Ci viene detto nella descrizione dello show: "Ballads of the Underworld è un viaggio musicale che punterà i riflettori sui capolavori vocali delle colonne sonore dei titoli di successo di Supergiant Games, Hades e Hades II. La musica di due rogue-like simili a divinità: lamenti pieni di sentimento, inni e seducenti canti di sirene che hanno accompagnato Zagreus e Melinoë nelle loro pericolose spedizioni, più e più volte.

I biglietti per lo spettacolo sono ora disponibili sul sito gamemusic.net, con ogni biglietto che ti costa £ 57.

