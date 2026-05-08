Il creatore di Fox McCloud preferisce la versione cinematografica al nuovo gioco

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Abbiamo appena avuto il tempo di riprenderci dal fatto che Nintendo ha annunciato Star Fox ieri sera un remake di Star Fox 64, e così facendo ha svelato una nuova versione, leggermente più realistica, del buon vecchio Fox McCloud (beh, non abbiamo mai visto una volpe spaziale prima, ma pensiamo sia probabile che assomiglierebbero a questo).

Come ci si aspetta quando un'icona amata è stata ridisegnata, il dibattito si è acceso se Nintendo abbia fatto un buon o cattivo lavoro. Ora, qualcuno che conosce il personaggio meglio di chiunque di noi si è fatto sentire, ovvero Takaya Imamura. Imamura è la persona che ha creato McCloud e il resto della troupe per il gioco Super Nintendo e, sebbene gli piaccia la nuova versione, preferisce il design di The Super Mario Galaxy Movie. Su X, scrive:

"Personalmente, preferisco la versione cinematografica, ma penso anche che questa abbia successo con il suo chiaro focus!"

Il 25 giugno segna la data di uscita di Star Fox, esclusivamente su Switch 2. Supponiamo che il dibattito sul nuovo look di McCloud continuerà indefinitamente, ma cosa ne pensi tu del nuovo look?