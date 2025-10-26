Il designer di Halo critica il remake per essere una presa di denaro dell'anima

HQ

Con un nuovissimo remake di Halo che arriverà il prossimo anno. Le discussioni sulla validità dei remake sono riemerse ancora una volta e questa volta hanno spinto uno dei designer originali di Halo: Combat Evolved a unirsi alla mischia online e a parlare. Jaime Griesemer, uno dei talenti che ha contribuito a plasmare il primo gioco, ora critica Campaign Evolved per essere una presa di denaro senz'anima.

Griesemer crede che il progetto non solo manchi di visione, ma che mina quasi tutto ciò che ha reso il gioco originale così speciale fin dall'inizio. Inoltre, esprime anche la sua simpatia per i molti sviluppatori che sono stati coinvolti in questo progetto. Su X, Griesemer ha scritto:

"I remake e i remaster distruggono l'anima e mi dispiace per qualsiasi sviluppatore che ci lavora. Non possono vincere e anche se lo fanno non otterranno credito. Brutta situazione a meno che tu non venga pagato $"

Ha anche continuato a versare bile sul design dei livelli trovato in Campaign Evolved. Affermando che il team non ha capito perché le cose erano come erano in Halo: Combat Evolved.

"Non dovresti essere in grado di portare il Warthog su per schiacciare i Cacciatori. Ho intenzionalmente posizionato delle rocce sulla strada in modo che tu dovessi combatterle a piedi. Quando riesci semplicemente a distruggere le casse di mezzo, rovina gli incontri. Ma la parte peggiore? Hanno messo degli alberi nell'area di atterraggio del WooHoo Jump. Zoppo"

È d'accordo con l'affermazione di Griesemer?