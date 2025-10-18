Il designer di Skyrim afferma che gli open world sono "quasi un cliché" al giorno d'oggi

HQ

Anche se ci avviciniamo ai quindici anni dal lancio di Skyrim, il quinto gioco di Elder Scrolls rimane incredibilmente popolare. Qualcuno che rimane "eternamente scioccato" dalla persistenza di The Elder Scrolls V: Skyrim nel panorama videoludico odierno è Bruce Nesmith, lead designer dell'acclamato gioco di ruolo.

"A tutti gli effetti, un anno dopo, qualche altro gioco avrebbe dovuto eclissarlo. E poi due anni dopo, tre anni dopo, cinque, dieci. È come 'cosa diavolo sta succedendo qui?' " ha detto Nesmith a FRVR in un recente podcast. "Todd [Howard] andava anche a queste riunioni e ci mostrava informazioni, di cui non posso darvi i dettagli, su quante persone ci giocavano. È come, 'Devi prendermi in giro?' Sul serio, ancora, dieci anni dopo".

Molto di ciò che Nesmith pensa mantenga in vita Skyrim oggi è nel suo mondo aperto. "Non abbiamo messo nulla off limits. Non abbiamo cercato di gestire l'esperienza", ha detto. "Abbiamo lasciato che fosse la tua esperienza, è stata un'esperienza guidata dai giocatori. E pochissimi giochi hanno padroneggiato questo perché il mondo aperto è ormai quasi un cliché. "Oh sì, abbiamo un mondo aperto." "

C'è anche un certo fascino in Skyrim che va oltre il mondo aperto. Non è perfetto, ma fa un ottimo lavoro nel farti pensare che la tua esperienza sia unicamente tua, come dice Nesmith. Speriamo di poter provare la stessa sensazione quando The Elder Scrolls VI uscirà finalmente.