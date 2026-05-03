Il doppiatore di Solid Snake rivela di non capire tutta la storia di Metal Gear Solid

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Metal Gear Solid passerà alla storia come uno dei franchise videoludicici più influenti di tutti i tempi. Questo ha messo Kojima sulla mappa e ci ha regalato storie incredibilmente dettagliate, piene di intrighi politici e personaggi iconici. Alcune di queste storie, però, possono essere un po' difficili da comprendere. Anche se interpreti il personaggio al centro di tutto.

David Hayter, doppiatore dietro Solid Snake, ha detto che, pur cogliendo il succo di ciò che sta succedendo, non capisce l'intero quadro. "Ho capito la storia di Metal Gear Solid? Fondamentalmente, sì. Capisco tutto? Assolutamente no... Io rispondevo: 'Cosa significa questo?' E loro dicevano, 'dillo e basta'," ricordò in una conversazione con Fall Damage.

Sembra che Hayter capisca che gli strati di profondità aggiunti alla serie Metal Gear sono ciò che la rende così unica. "Ci sono altre informazioni. C'è più sviluppo dei personaggi. C'è più dettaglio nella storia di quanti tu possa mai assorbire, non importa quante volte la giochi. È questo che rende il mondo reale, ricco e amabile," ha detto.

Metal Gear può essere un po' complicato, ma chi lo sostiene lo fa con zelo. Potremmo non vedere mai un titolo completamente nuovo nel franchise, considerando che Kojima sta lavorando a nuovi progetti in questo momento, ma rimarrà una serie amata dai fan per molti anni a venire, soprattutto grazie alle sue storie eccessivamente profonde e intricate.