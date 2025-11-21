Il doppiatore di The Witcher loda la performance di Liam Hemsworth nella serie Netflix

HQ

È incredibilmente difficile, prendere il ruolo di qualcun altro dopo quattro stagioni di una serie. Liam Hemsworth ha avuto un compito ingrato nel trasformarsi in Geralt nelle ultime stagioni di The Witcher, e anche se le recensioni non lo trovano convincente, il suo collega Geralt Doug Cockle, che ha doppiato il personaggio nei giochi, è soddisfatto della sua interpretazione.

"Amavo Henry. Era un Witcher fantastico, Geralt, in particolare, quindi mi è dispiaciuto vederlo andare via, ma ho visto l'ultima stagione e penso che Liam regga abbastanza bene," ha detto Cockle a GamesRadar ai Golden Joystick Awards. "È diverso. Ne ha fatto un personaggio tutto suo, ed è quello che avrebbe dovuto fare come attore, e penso che abbia fatto un lavoro fantastico. Quindi non vedo l'ora di vedere la quinta stagione prima o poi, e vedere dove andrà."

Hemsworth non ha molto tempo da fare nel ruolo di Geralt, dato che The Witcher si concluderà su Netflix con la quinta stagione, che dovrebbe debuttare per la fine del prossimo anno. L'adattamento non ha soddisfatto la maggior parte dei fan, si può dire con certezza, ma ci sono stati attori che hanno chiaramente dato il massimo, e meritano lodi per questo.